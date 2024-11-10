Овечкин и Панарин отстают на 1 гол от лидеров снайперской гонки НХЛ. У них по 10 шайб, у Кучерова, Райнхарта и Нюландера – по 11
Александр Овечкин и Артемий Панарин приблизились к лидерам снайперской гонки НХЛ.
Капитан «Вашингтона» сегодня сделал дубль в матче регулярного чемпионата с «Сент-Луисом» (8:1), а форвард «Рейнджерс» отличился в матче с «Детройтом» (4:0).
На счету 39-летнего Овечкина стало 10 шайб в 14 играх, у 33-летнего Панарина – 10 в 13.
Россияне приблизились к лидерам гонки снайперов, которых преследуют вместе с группой игроков.
Первое место делят 3 нападающих – Никита Кучеров («Тампа», 11 шайб в 14 играх), Сэм Райнхарт («Флорида», 11 в 15) и Вильям Нюландер («Торонто», 11 в 16).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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