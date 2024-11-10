Овечкин и Панарин отстают на 1 гол от лидеров снайперской гонки НХЛ. У них по 10 шайб, у Кучерова, Райнхарта и Нюландера – по 11

Александр Овечкин и Артемий Панарин приблизились к лидерам снайперской гонки НХЛ.

Капитан «Вашингтона » сегодня сделал дубль в матче регулярного чемпионата с «Сент-Луисом» (8:1), а форвард «Рейнджерс » отличился в матче с «Детройтом» (4:0).

На счету 39-летнего Овечкина стало 10 шайб в 14 играх, у 33-летнего Панарина – 10 в 13.

Россияне приблизились к лидерам гонки снайперов, которых преследуют вместе с группой игроков.

Первое место делят 3 нападающих – Никита Кучеров («Тампа », 11 шайб в 14 играх), Сэм Райнхарт («Флорида», 11 в 15) и Вильям Нюландер («Торонто», 11 в 16).