Дацюк о погоне Овечкина за Гретцки: «Уверен, что рекорд Саша побьет. Он настоящий бомбардир, что уже доказывает два десятилетия»
Павел Дацюк высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.
Капитан «Вашингтона» идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (861 шайба), уступая лишь Гретцки (894).
– Как думаете, сможет ли Александр Овечкин побить рекорд Уэйна Гретцки по голам уже в этом сезоне?
– Насчет этого сезона – конечно, хочу! В любом случае верю и даже уверен, что рекорд Саша побьет. Он это заслужил своей тяжелой работой, нацеленностью на ворота и отношением к хоккею.
Он настоящий бомбардир, что уже доказывает два десятилетия, – сказал бывший нападающий «Детройта».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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