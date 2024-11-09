Дацюк о погоне Овечкина за Гретцки: «Уверен, что рекорд Саша побьет. Он настоящий бомбардир, что уже доказывает два десятилетия»

Павел Дацюк высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона » идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (861 шайба), уступая лишь Гретцки (894).

– Как думаете, сможет ли Александр Овечкин побить рекорд Уэйна Гретцки по голам уже в этом сезоне?

– Насчет этого сезона – конечно, хочу! В любом случае верю и даже уверен, что рекорд Саша побьет. Он это заслужил своей тяжелой работой, нацеленностью на ворота и отношением к хоккею.

Он настоящий бомбардир, что уже доказывает два десятилетия, – сказал бывший нападающий «Детройта».