«Почувствовал, что игрокам нужно сквернословие в раздевалке, чтобы взбодриться. Ребятам это придало эмоций». Козлов о 3:2 с «Торпедо»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги игры с «Торпедо».

Клуб из Уфы одержал победу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ (3:2 ОТ).

«Третий матч с большими перелетами. Было видно, что движение уже не то, которое хотелось бы видеть.

Хорошее начало, заработали три удаления, но как это бывает, в начале матча игроки еще не совсем вошли в игру, и у нас не получилось использовать эту возможность. Во втором периоде допустили пару ошибок на выходе из зоны, соперник нас закрывал. Александр Самонов был на высоте в своем 200-м матче в КХЛ и держал нас в игре.

Ключевым было реализованное большинство в начале третьего периода, которое вернуло нас в матч. Почувствовал, что после второго периода игрокам нужно сквернословие в раздевалке, чтобы немного взбодриться. Ребятам это придало эмоций, и в третьем периоде и овертайме они молодцы.

Плохую в целом игру в большинстве связываю с тем, что я дал чуть-чуть много информации хоккеистам. У «Торпедо » есть определенные особенности при игре в меньшинстве, и я попросил игроков сделать на этом акцент, было видно, что они думали. Иногда чем меньше информации, тем лучше», – сказал Козлов .