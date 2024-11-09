  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Тамбиев о 4:3 с «Трактором»: «Понравилось, как команда отреагировала, когда мы проигрывали 2:3. Никто не психовал, не паникуя сравняли счет и дожали в овертайме»
0

Тамбиев о 4:3 с «Трактором»: «Понравилось, как команда отреагировала, когда мы проигрывали 2:3. Никто не психовал, не паникуя сравняли счет и дожали в овертайме»

Леонид Тамбиев прокомментировал победу в матче против «Трактора» (4:3 ОТ).

«Один из самых ярких матчей для зрителей, для болельщиков. С интересным сценарием игры.

Мне понравилось, что мы сравняли счет, победили в овертайме, но еще больше понравилось, как команда отреагировала, когда мы проигрывали 2:3. Никто не психовал, никто не нервничал, на лавке была хорошая рабочая атмосфера. Уверенность была у команды, не паникуя сравняли счет и дожали в овертайме.

Сила и дух команды. Не сложили руки, не сдались, играли до конца. Было видно, что мы сравняем, не проиграем в основное время.

Отмечу шикарную поддержку болельщиков на арене. Это однозначно был шестой игрок, помощь ребятам. Очень интересный матч, яркий, в исполнении обеих команд. 

Шэн приболел перед самой игрой, пришлось срочно реагировать. По остальным ребятам была ротация, появились другие игроки, которые сегодня однозначно не испортили картину, подняли темп игры команды. Мы были быстрее, чем в игре с Омском. Соперники все мощные, сильные. Этот соперник – сильнейшая команда лиги по выигранным единоборствам, идут выше Ярославля, мощная, обученная.

Ребятам непросто играть с такими соперниками через день. Чтобы обыгрывать в основное время, немного должно быть все по-другому, нужно быть чуть-чуть посвежее. Но команда крепчает в таких условиях, на фоне усталости.

Понравилось, что хотя и были ошибки, но было гораздо больше правильных действий на фоне усталости. Соперник очень сильный, мастеровитый, не зря на первом месте. В этой лиге ничего случайно не бывает, все закономерно. Как играешь, на том месте и находишься. В одной игре может повезти, но «Трактор» возглавляет таблицу Востока после 25 игр», – сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.

«Адмирал» выиграл 4 из 5 последних матчей. Команда Тамбиева идет 4-й на Востоке

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
logoТрактор
logoКХЛ
logoЛеонид Тамбиев
logoАдмирал
logoПавел Шэн
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Гру о матче с «Адмиралом»: «Довольны, что взяли балл. Не думаю, что по этой игре заслужили большего. Мы сделали слишком много ошибок, будем над ними работать»
36 минут назад
Рябыкин об «Адмирале»: «Клуб поймал тренд «Металлурга» на быстрый, интенсивный хоккей. Сошников – лучший джокер сезона»
2сегодня, 04:56
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Слуцкий встретился с Ротенбергом на тренировке СКА. Он прилетел в Петербург на один день («Матч ТВ»)
511 минут назад
Владимир Плющев: «Мичкову стоит задуматься, что он уже не в КХЛ, а в сильнейшей лиге мира. Церемониться в НХЛ не будут. Претензии по его отношению к делу и в России были. Это плохой звоночек»
343 минуты назад
КХЛ. «Сибирь» играет с «Металлургом», «Локомотив» против «Ак Барса», «Торпедо» сыграет с «Салаватом», «Трактор» проиграл «Адмиралу»
6658 минут назадLive
Агент Ботев о СКА: «Там очень большая ротация. Чуть ли не в каждом матче новый вратарь. Он может пропустить одну шайбу, а в голове сразу: «Меня поменяют?»
4сегодня, 09:54
Дмитрий Губерниев: «Овечкин и Малкин – очевидные варианты на включение в Зал славы из россиян после Дацюка. Возможно, и Бобровский попадет туда»
13сегодня, 09:24
Якушев о драфте в КХЛ: «В НХЛ это делается давно. Просто надо подогнать все под наши реалии и проводить это по-русски. Я положительно к этому отношусь»
3сегодня, 09:09
Владимир Плющев: «Если Мичков не сменит свое эго и не пересмотрит отношение, ему будет сложно закрепиться в НХЛ»
4сегодня, 08:59
Капризов набрал 2+ очка в 8 выездных матчах подряд, повторив рекорд среди действующих игроков
1сегодня, 08:47
Миска о победе Трампа на выборах президента США: «Выбран правильный человек, мы нуждаемся в изменениях. Двигаемся в правильном направлении»
сегодня, 08:24
«Миннесота» выиграла 10 из 14 матчей в сезоне и идет на 2-м месте на Западе и в общей таблице НХЛ
4сегодня, 06:40
Ко всем новостям
Последние новости
Гру о матче с «Адмиралом»: «Довольны, что взяли балл. Не думаю, что по этой игре заслужили большего. Мы сделали слишком много ошибок, будем над ними работать»
36 минут назад
«Автомобилист» выиграл 5-й матч подряд в КХЛ
256 минут назад
«Амур» проиграл 11-й матч подряд и идет последним на Востоке. Гальченюк забил впервые за 15 игр
1сегодня, 10:20
Канарейкин об Овечкине: «Отличаться в каждой встрече – сверхчеловеческие возможности. Будем надеяться, что он перезарядит ружье в следующих играх и начнет регулярно забивать»
сегодня, 09:59
«Адмирал» выиграл 4 из 5 последних матчей. Команда Тамбиева идет 4-й на Востоке
2сегодня, 09:38
Генменеджер «Амура» о переговорах с Алексеем Заварухиным: «У нас состоялся хороший диалог, но на данном этапе он не привел к заключению контракта»
1сегодня, 08:12
Маркус Фолиньо: «Капризов ведет «Миннесоту» за собой. Это наш звездный игрок, когда он делает свое дело, то заводит всю команду»
сегодня, 07:52
Лэнни Макдоналд о роли главы Зала хоккейной славы: «Самая крутая работа в мире. Звонки новым членам – мои любимые моменты. Я чувствовал себя Санта-Клаусом»
1сегодня, 07:36
Плющев о 4 поражениях СКА подряд: «Повод, чтобы задуматься, – и серьезный. Тренерский штаб этим займется. А так пожара нет, состав и лавочка у них хорошие»
4сегодня, 07:22
«Сибирь» сыграет с «Металлургом» в специальной форме: «Создана с любовью и уважением к русскому народному стилю»
4сегодня, 07:10Фото