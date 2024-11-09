Тамбиев о 4:3 с «Трактором»: «Понравилось, как команда отреагировала, когда мы проигрывали 2:3. Никто не психовал, не паникуя сравняли счет и дожали в овертайме»

Леонид Тамбиев прокомментировал победу в матче против «Трактора» (4:3 ОТ).

«Один из самых ярких матчей для зрителей, для болельщиков. С интересным сценарием игры.

Мне понравилось, что мы сравняли счет, победили в овертайме, но еще больше понравилось, как команда отреагировала, когда мы проигрывали 2:3. Никто не психовал, никто не нервничал, на лавке была хорошая рабочая атмосфера. Уверенность была у команды, не паникуя сравняли счет и дожали в овертайме.

Сила и дух команды. Не сложили руки, не сдались, играли до конца. Было видно, что мы сравняем, не проиграем в основное время.

Отмечу шикарную поддержку болельщиков на арене. Это однозначно был шестой игрок, помощь ребятам. Очень интересный матч, яркий, в исполнении обеих команд.

Шэн приболел перед самой игрой, пришлось срочно реагировать. По остальным ребятам была ротация, появились другие игроки, которые сегодня однозначно не испортили картину, подняли темп игры команды. Мы были быстрее, чем в игре с Омском. Соперники все мощные, сильные. Этот соперник – сильнейшая команда лиги по выигранным единоборствам, идут выше Ярославля, мощная, обученная.

Ребятам непросто играть с такими соперниками через день. Чтобы обыгрывать в основное время, немного должно быть все по-другому, нужно быть чуть-чуть посвежее. Но команда крепчает в таких условиях, на фоне усталости.

Понравилось, что хотя и были ошибки, но было гораздо больше правильных действий на фоне усталости. Соперник очень сильный, мастеровитый, не зря на первом месте. В этой лиге ничего случайно не бывает, все закономерно. Как играешь, на том месте и находишься. В одной игре может повезти, но «Трактор » возглавляет таблицу Востока после 25 игр», – сказал главный тренер «Адмирала » Леонид Тамбиев .

«Адмирал» выиграл 4 из 5 последних матчей. Команда Тамбиева идет 4-й на Востоке