Гру о матче с «Адмиралом»: «Довольны, что взяли балл. Не думаю, что по этой игре заслужили большего. Мы сделали слишком много ошибок, будем над ними работать»

Бенуа Гру высказался после матча против «Адмирала» (3:4 ОТ).

«Мы довольны, что взяли результативный балл. Не думаю, что по этой игре заслужили большего. Мы сделали слишком много ошибок, будем над ними работать.

Но это очко все равно очень важное, у нас было сложное путешествие до Владивостока. Надеюсь, дальше в поездке будет лучше.

Отсутствие Тертышного – мое решение. Сикьюра хорошо провел прошлый матч в этом звене, сейчас, на мой взгляд, он тоже сыграл неплохо.

Мы готовимся к каждой игре, неважно, кто наш следующий соперник – «Адмирал », СКА или «Локомотив». Каждый матч важен, потому что в лиге очень высокий уровень конкуренции.

В этом сезоне мы уже показывали, что можем контролировать игру и навязывать свой хоккей сопернику. В прошедшем матче были моменты, когда мы играли хорошо, но не все получалось. В сезоне будут и другие моменты, когда что-то будет не получаться», – сказал главный тренер «Трактора » Бенуа Гру .