Гру о матче с «Адмиралом»: «Довольны, что взяли балл. Не думаю, что по этой игре заслужили большего. Мы сделали слишком много ошибок, будем над ними работать»
«Мы довольны, что взяли результативный балл. Не думаю, что по этой игре заслужили большего. Мы сделали слишком много ошибок, будем над ними работать.
Но это очко все равно очень важное, у нас было сложное путешествие до Владивостока. Надеюсь, дальше в поездке будет лучше.
Отсутствие Тертышного – мое решение. Сикьюра хорошо провел прошлый матч в этом звене, сейчас, на мой взгляд, он тоже сыграл неплохо.
Мы готовимся к каждой игре, неважно, кто наш следующий соперник – «Адмирал», СКА или «Локомотив». Каждый матч важен, потому что в лиге очень высокий уровень конкуренции.
В этом сезоне мы уже показывали, что можем контролировать игру и навязывать свой хоккей сопернику. В прошедшем матче были моменты, когда мы играли хорошо, но не все получалось. В сезоне будут и другие моменты, когда что-то будет не получаться», – сказал главный тренер «Трактора» Бенуа Гру.
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