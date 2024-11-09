Брэндон Танев и Таварес с дублями, Капризов с 2+1 – звезды дня в НХЛ

Брэндон Танев, Джон Таварес и Кирилл Капризов – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня в лиге.

Третья звезда – форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов с 3 (2+1) очками в матче с «Анахаймом» (5:2).

Вторая звезда – форвард «Торонто » Джон Таварес с дублем в ворота «Детройта» (3:1).

Первая звезда – форвард «Сиэтла » Брэндон Танев с дублем в ворота «Вегаса» (4:3 ОТ).