Брэндон Танев и Таварес с дублями, Капризов с 2+1 – звезды дня в НХЛ
Брэндон Танев, Джон Таварес и Кирилл Капризов – звезды дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня в лиге.
Третья звезда – форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов с 3 (2+1) очками в матче с «Анахаймом» (5:2).
Вторая звезда – форвард «Торонто» Джон Таварес с дублем в ворота «Детройта» (3:1).
Первая звезда – форвард «Сиэтла» Брэндон Танев с дублем в ворота «Вегаса» (4:3 ОТ).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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