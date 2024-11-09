  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Миска о победе Трампа на выборах президента США: «Выбран правильный человек, мы нуждаемся в изменениях. Двигаемся в правильном направлении»
0

Миска о победе Трампа на выборах президента США: «Выбран правильный человек, мы нуждаемся в изменениях. Двигаемся в правильном направлении»

Хантер Миска рассказал, что доволен итогами президентских выборов в США.

Дональд Трамп из Республиканской партии выиграл президентские выборы в США, победив кандидата от Демократической партии Камалу Харрис.

– Лично я не смог проголосовать, но я доволен итогами выборов. Я думаю, что правильный человек был выбран, мы нуждаемся в изменениях.

Думаю, что мы двигаемся в правильном направлении.

– Могут ли измениться отношения России и США после избрания Трампа?

– Я не знаю. Я просто надеюсь, что стороны будут относиться друг к другу так, как они хотят, чтобы к ним относились. И я просто надеюсь на мир, – сказал американский вратарь «Динамо» Хантер Миска.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Р-Спорт»
logoКХЛ
logoДинамо Москва
Политика
logoХантер Миска
Р-Спорт
logoДональд Трамп
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Александр Кожевников: «В «Ладе» пошли по пути Камалы Харрис. Она назвала фашистами Трампа и его последователей, а Чеботарев – болельщиков клуба»
6вчера, 10:25
Барак о выборах президента США: «Я не участвовал, непросто это сделать, находясь в России. Но я следил за гонкой»
37 ноября, 15:39
Быков о Трампе: «Политика диктует условия для всех отраслей жизни. Наши руководители стараются развивать спорт независимо от внешних факторов»
17 ноября, 09:44
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
КХЛ. «Локомотив» против «Ак Барса», «Торпедо» сыграет с «Салаватом», «Трактор» проиграл «Адмиралу», «Амур» уступил «Автомобилисту»
466 минут назад
Агент Ботев о СКА: «У них один из сильнейших составов в КХЛ, но там очень большая ротация. Чуть ли не в каждом матче новый вратарь. Он может пропустить одну шайбу, а в голове сразу: «Меня поменяют?»
16 минут назад
Дмитрий Губерниев: «Овечкин и Малкин – очевидные варианты на включение в Зал славы из россиян после Дацюка. Возможно, и Бобровский попадет туда»
631 минуту назад
Якушев о драфте в КХЛ: «В НХЛ это делается давно. Просто надо подогнать все под наши реалии и проводить это по-русски. Я положительно к этому отношусь»
46 минут назад
Владимир Плющев: «Если Мичков не сменит свое эго и не пересмотрит отношение, ему будет сложно закрепиться в НХЛ»
156 минут назад
Капризов набрал 2+ очка в 8 выездных матчах подряд, повторив рекорд среди действующих игроков
1сегодня, 08:47
«Миннесота» выиграла 10 из 14 матчей в сезоне и идет на 2-м месте на Западе и в общей таблице НХЛ
2сегодня, 06:40
Капризов набрал 2+1 с «Анахаймом» и стал 1-й звездой матча. Он единолично возглавил гонку бомбардиров НХЛ – 27 очков в 14 играх
54сегодня, 05:45Видео
НХЛ. «Питтсбург» победил «Вашингтон», «Миннесота» забросила 5 шайб «Анахайму», «Вегас» уступил «Сиэтлу»
246сегодня, 05:40
«Торонто» поместил Мэттьюса в список травмированных. Форвард пропустил уже 2 матча и не сыграет против «Монреаля» в субботу
11сегодня, 05:10
Ко всем новостям
Последние новости
«Адмирал» выиграл 4 из 5 последних матчей. Команда Тамбиева идет 4-й на Востоке
17 минут назад
Генменеджер «Амура» о переговорах с Алексеем Заварухиным: «У нас состоялся хороший диалог, но на данном этапе он не привел к заключению контракта»
1сегодня, 08:12
Маркус Фолиньо: «Капризов ведет «Миннесоту» за собой. Это наш звездный игрок, когда он делает свое дело, то заводит всю команду»
сегодня, 07:52
Лэнни Макдоналд о роли главы Зала хоккейной славы: «Самая крутая работа в мире. Звонки новым членам – мои любимые моменты. Я чувствовал себя Санта-Клаусом»
1сегодня, 07:36
Плющев о 4 поражениях СКА подряд: «Повод, чтобы задуматься, – и серьезный. Тренерский штаб этим займется. А так пожара нет, состав и лавочка у них хорошие»
4сегодня, 07:22
«Сибирь» сыграет с «Металлургом» в специальной форме: «Создана с любовью и уважением к русскому народному стилю»
3сегодня, 07:10Фото
Брэндон Танев и Таварес с дублями, Капризов с 2+1 – звезды дня в НХЛ
5сегодня, 06:55
Барбашев против «Сиэтла»: передача, 3 броска в створ и 2 мимо, 3 хита и 2 перехвата за рекордные в сезоне 20:31
сегодня, 06:30
Хуснутдинов против «Дакс»: 5-й матч подряд без очков, 4 блока и 6 из 9 на точке за 12:05 при 3:52 в меньшинстве
2сегодня, 06:20
Дорофеев в матче с «Сиэтлом»: 8-й гол в сезоне, 3 броска в створ и 3 мимо, 2 перехвата и «минус 2» за рекордные в НХЛ 18:23
3сегодня, 05:55Видео