Миска о победе Трампа на выборах президента США: «Выбран правильный человек, мы нуждаемся в изменениях. Двигаемся в правильном направлении»
Хантер Миска рассказал, что доволен итогами президентских выборов в США.
Дональд Трамп из Республиканской партии выиграл президентские выборы в США, победив кандидата от Демократической партии Камалу Харрис.
– Лично я не смог проголосовать, но я доволен итогами выборов. Я думаю, что правильный человек был выбран, мы нуждаемся в изменениях.
Думаю, что мы двигаемся в правильном направлении.
– Могут ли измениться отношения России и США после избрания Трампа?
– Я не знаю. Я просто надеюсь, что стороны будут относиться друг к другу так, как они хотят, чтобы к ним относились. И я просто надеюсь на мир, – сказал американский вратарь «Динамо» Хантер Миска.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Р-Спорт»
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