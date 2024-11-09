Миска о победе Трампа на выборах президента США: «Выбран правильный человек, мы нуждаемся в изменениях. Двигаемся в правильном направлении»

Хантер Миска рассказал, что доволен итогами президентских выборов в США.

Дональд Трамп из Республиканской партии выиграл президентские выборы в США, победив кандидата от Демократической партии Камалу Харрис.

– Лично я не смог проголосовать, но я доволен итогами выборов. Я думаю, что правильный человек был выбран, мы нуждаемся в изменениях.

Думаю, что мы двигаемся в правильном направлении.

– Могут ли измениться отношения России и США после избрания Трампа?

– Я не знаю. Я просто надеюсь, что стороны будут относиться друг к другу так, как они хотят, чтобы к ним относились. И я просто надеюсь на мир, – сказал американский вратарь «Динамо » Хантер Миска .