Вратарь «Виннипега» Хеллибак сделал 2-й шатаут подряд, отразив 35 бросков «Колорадо». Макар и Маккиннон без очков впервые в сезоне – в 14-м матче

Вратарь «Виннипега» Коннор Хеллибак сделал 2-й шатаут подряд.

Американец отразил все 35 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо » (1:0) и был признан первой звездой встречи.

В 11 играх в сезоне у него 10 побед при 93,2% сэйвов и коэффициенте надежности 1,91.

Игроки «Эвеланш» Кэйл Макар и Нэтан Маккиннон впервые в сезоне остались без набранных очков. Они завершили свои результативные серии на отметке 13 матчей.