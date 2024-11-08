  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Вратарь «Виннипега» Хеллибак сделал 2-й шатаут подряд, отразив 35 бросков «Колорадо». Макар и Маккиннон без очков впервые в сезоне – в 14-м матче
5

Вратарь «Виннипега» Хеллибак сделал 2-й шатаут подряд, отразив 35 бросков «Колорадо». Макар и Маккиннон без очков впервые в сезоне – в 14-м матче

Вратарь «Виннипега» Коннор Хеллибак сделал 2-й шатаут подряд.

Американец отразил все 35 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (1:0) и был признан первой звездой встречи. 

В 11 играх в сезоне у него 10 побед при 93,2% сэйвов и коэффициенте надежности 1,91. 

Игроки «Эвеланш» Кэйл Макар и Нэтан Маккиннон впервые в сезоне остались без набранных очков. Они завершили свои результативные серии на отметке 13 матчей. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoКолорадо
logoНХЛ
logoВиннипег
logoНэтан Маккиннон
logoКоннор Хеллибак
logoКэйл Макар
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Капризов – 1-я звезда матча с «Сан-Хосе» с 3 передачами. Форвард «Миннесоты» набрал 24 очка и идет 2-м в гонке лучших бомбардиров НХЛ
16 минут назад
НХЛ. «Рейнджерс» пропустили 6 голов от «Баффало», «Каролина» забросила 5 шайб «Питтсбургу», «Виннипег» одолел «Колорадо», «Сан-Хосе» уступил «Миннесоте»
18012 минут назад
Бобровский делит с Фюром 12-е место в истории НХЛ по числу побед (403). Он отразил 16 из 18 бросков «Нэшвилла»
3сегодня, 04:30
Кочетков отразил 35 из 36 бросков «Питтсбурга» и стал 3-й звездой матча. Победа – 7-я в 8 играх в сезоне
3сегодня, 04:20
Кучеров сыграл 26:05 против «Флайерс» и забросил 11-ю шайбу в сезоне – после сольного прохода с объездом ворот. Он делит 1-е место в гонке снайперов НХЛ с Райнхартом
31сегодня, 03:45Видео
Федотов одержал 1-ю победу в НХЛ и стал 1-й звездой матча с «Тампой». Он отразил 22 броска из 23 и выиграл серию буллитов
14сегодня, 03:35
Шестеркин пропустил 5 шайб после 12 бросков «Баффало» и был заменен
6сегодня, 03:25
Панарин набрал 800 очков в НХЛ – за 684 матча. Только Макдэвид, Кросби, Овечкин, Малкин и Драйзайтль были быстрее из действующих игроков
23сегодня, 03:15Видео
У кого лучше статистика за прошлый сезон НХЛ: Кучеров или Панарин?
сегодня, 00:00Спецпроект
Ротенберг о Кузнецове: «Сильно прихватило живот, он очень хотел играть. Ну вы поняли, откуда он звонил – всю ночь был в этом месте, не спал. Думаю, сможет выйти в следующем матче»
68вчера, 21:59
Ко всем новостям
Последние новости
Василевский стал 2-й звездой матча с «Филадельфией», отразив 30 бросков из 31. В серии буллитов он пропустил 2 из 2
1сегодня, 04:45
Варламов одержал 2-ю победу в сезоне, отразив 28 из 30 бросков «Оттавы»
сегодня, 04:35
Старков о том, за сколько матчей Овечкин побьет рекорд Гретцки: «По тому, как сейчас играет, за три-четыре, ха-ха! Человек-легенда»
1вчера, 21:45
Гретцки о погоне Овечкина за рекордом: «Это доставляет удовольствие и другим игрокам «Вашингтона». Я помню своих товарищей по команде, им это нравилось, они наслаждались этим»
5вчера, 21:24
Воробьев о 3-м поражении от «Спартака» подряд: «Неприятно, конечно, особенно проигрывать в один гол. Сказал ребятам, что надо переламывать как-то, забрасывать одну шайбу – это мало»
3вчера, 20:59
Гатиятулин после 4:1 с «Нефтехимиком»: «Меньшинства нахватали с перевыполнением нормы. Игровая дисциплина хромала. Надо проработать это»
вчера, 20:45
Жамнов о 2:1 с ЦСКА: «Пассажиров сегодня не было. Это одна из побед, после которой приятно зайти в раздевалку и поздравить ребят»
3вчера, 20:10
Кубок Будущего (U20). Россия победила Россию U18, Казахстан проиграл Беларуси
2вчера, 19:45
«Ак Барс» выиграл 5 из 6 последних матчей
вчера, 18:59
Тамбиев о Фьоре: «Не могу сказать, что очарован его игрой. Легионеры призваны, чтобы хотя бы иногда приносить результат. Играют те, кто сейчас сильнее, я на паспорта не смотрю»
вчера, 18:17