«Вегас» выиграл 6 из 7 последних матчей и делит лидерство в дивизионе с «Кингс»
«Вегас» выиграл 6 из 7 последних матчей в чемпионате НХЛ.
Сегодня «Голден Найтс» победили «Эдмонтон» (4:2) и после 13 игр с 19 очками делят лидерство в Тихоокеанском дивизионе с «Лос-Анджелесом», у которого на матч больше.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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