«Вегас» выиграл 6 из 7 последних матчей и делит лидерство в дивизионе с «Кингс»

«Вегас » выиграл 6 из 7 последних матчей в чемпионате НХЛ .

Сегодня «Голден Найтс» победили «Эдмонтон» (4:2) и после 13 игр с 19 очками делят лидерство в Тихоокеанском дивизионе с «Лос-Анджелесом », у которого на матч больше.