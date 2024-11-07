Барбашев сделал 3 передачи в матче с «Эдмонтоном», в том числе на победный гол. У него 7+8 в 13 играх
Иван Барбашев отдал 3 результативные передачи в игре с «Эдмонтоном» (4:2).
На 60-й минуте форвард «Вегаса» ассистировал Ноа Хэнифину, забившему победный гол.
Барбашев прервал 3-матчевую серию без очков, набрав 15-й (7+8) балл в текущем чемпионате НХЛ. Всего он провел 13 игр.
Сегодня за 15:55 у россиянина 1 бросок в створ ворот, 1 блок-шот, 1 силовой прием, полезность – «плюс 3».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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