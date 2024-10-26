Скиннер с шатаутом, Барбашев с дублем и Хорват с голом в овертайме – звезды дня в НХЛ
Стюарт Скиннер, Иван Барбашев и Бо Хорват – звезды дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня в лиге.
Третья звезда – форвард «Айлендерс» Бо Хорват с победным голом в матче с «Нью-Джерси» (4:3 ОТ).
Вторая звезда – форвард «Вегаса» Иван Барбашев с дублем в ворота «Оттавы» (6:4).
Первая звезда – вратарь «Эдмонтона» Стюарт Скиннер, сыгравший на ноль против «Питтсбурга» (4:0) при 27 отраженных бросках.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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