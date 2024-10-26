Скиннер с шатаутом, Барбашев с дублем и Хорват с голом в овертайме – звезды дня в НХЛ

Стюарт Скиннер, Иван Барбашев и Бо Хорват – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня в лиге.

Третья звезда – форвард «Айлендерс » Бо Хорват с победным голом в матче с «Нью-Джерси» (4:3 ОТ).

Вторая звезда – форвард «Вегаса » Иван Барбашев с дублем в ворота «Оттавы» (6:4).

Первая звезда – вратарь «Эдмонтона » Стюарт Скиннер , сыгравший на ноль против «Питтсбурга» (4:0) при 27 отраженных бросках.