Прищепов о Макаре: «Не ожидал, что будет поддерживать меня, думал – он звезда. Кэйл мне говорил: «Молодец. Все правильно делаешь, продолжай в том же духе»

Никита Прищепов рассказал об общении с Кэйлом Макаром.

20-летний форвард дебютировал за «Колорадо» 3 ноября.

– Что больше всего запомнилось в первой игре с «Нэшвиллом»?

– Мой первый круг перед разминкой; момент, когда я мог забить в пустые, но не забил. И еще я вообще не ожидал, что Кэйл Макар меня будет сильно поддерживать.

Думал, что он звезда. Старался не лезть к нему, скромно сидел в сторонке, а он постоянно мне говорил: «Молодец. Все правильно делаешь, продолжай в том же духе», – сказал нападающий «Колорадо » Никита Прищепов.

Прищепов о «Колорадо»: «Маккиннон сказал: «Привет, Прищ, добро пожаловать в команду». Я офигел, что он знает, кто я такой. Нэтан пожал мне руку, спросил, как дела»