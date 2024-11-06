Прищепов о «Колорадо»: «Маккиннон сказал: «Привет, Прищ, добро пожаловать в команду». Я офигел, что он знает, кто я такой. Нэтан пожал мне руку, спросил, как дела»
Никита Прищепов рассказал, что удивило его в «Колорадо».
20-летний форвард дебютировал за «Колорадо» 3 ноября.
– Что вас удивило, когда попали в «Колорадо»?
– Больше всего удивило то, что Нэтан Маккиннон знал мое имя и фамилию. Правда, когда я только пришел в раздевалку, он меня назвал Иван Иван. Дело в том, что мы с Иваном очень похожи. Нас даже близнецами называют.
А потом Маккиннон сказал мне: «Привет, Прищ, добро пожаловать в команду». Я вообще офигел, что он знает, кто я такой. Нэтан пожал мне руку, спросил, как дела.
– Полгода назад могли представить, что будете сидеть в одной раздевалке с Маккинноном и Макаром?
– Полгода назад я даже не знал, что меня задрафтуют. И думать не мог про Маккиннона с Макаром, – сказал нападающий «Колорадо» Никита Прищепов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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