Интервью Тортореллы после 4:6 от «Каролины» длилось 25 секунд: «Я не буду разбирать это»
Послематчевое интервью тренера «Филадельфии» продлилось 25 секунд.
Джон Торторелла коротко ответил на несколько вопросов журналистов после матча против «Каролины» (4:6), после чего ушел с пресс-конференции.
Он дал короткое интервью, состоящее всего из 8 слов.
Отвечая на вопросы, главный тренер «Филадельфии» сказал: «Нет», «Ага», «Я не буду разбирать это», «Окей», после чего ушел.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sportskeeda
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