Интервью Тортореллы после 4:6 от «Каролины» длилось 25 секунд: «Я не буду разбирать это»

Послематчевое интервью тренера «Филадельфии» продлилось 25 секунд.

Джон Торторелла коротко ответил на несколько вопросов журналистов после матча против «Каролины» (4:6), после чего ушел с пресс-конференции.

Он дал короткое интервью, состоящее всего из 8 слов.

Отвечая на вопросы, главный тренер «Филадельфии » сказал : «Нет», «Ага», «Я не буду разбирать это», «Окей», после чего ушел.