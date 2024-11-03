Терещенко о критике Тортореллы в адрес Мичкова: «В СКА к нему были те же претензии. Надеюсь, он сейчас задумается о том, что происходит»
– Лучший новичок октября. Рады за 19-летнего игрока?
– Рад, конечно. Только высказывания главного тренера Тортореллы были не очень приятны. Надеюсь, что Матвей все понимает.
– С чем связано данное высказывание главного тренера «Филадельфии»?
– Не очень приятно, но кто знает? Это только главный тренер знает, но если он говорит о том, что Матвей недорабатывает, то это уже вопрос к нему. Здесь [в СКА] к нему были те же самые претензии. Надеюсь, он сейчас задумается о том, что происходит.
– Этот воспитательный момент может пойти на пользу нападающему?
– Ну раз главный тренер говорит о том, что Матвей должен задуматься о своей работе, о выполнении не только голеодорских функций, передачах и голах, но и о правильной игре на площадке во всех зонах. Это касается и зоны атаки, и средней зоны и линии обороны. Надо все указания выполнять, – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.
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