Терещенко о критике Тортореллы в адрес Мичкова: «В СКА к нему были те же претензии. Надеюсь, он сейчас задумается о том, что происходит»

Алексей Терещенко высказался о критике Джона Тортореллы в адрес Матвея Мичкова.

– Лучший новичок октября. Рады за 19-летнего игрока?

– Рад, конечно. Только высказывания главного тренера Тортореллы были не очень приятны. Надеюсь, что Матвей все понимает.

– С чем связано данное высказывание главного тренера «Филадельфии»?

– Не очень приятно, но кто знает? Это только главный тренер знает, но если он говорит о том, что Матвей недорабатывает, то это уже вопрос к нему. Здесь [в СКА ] к нему были те же самые претензии. Надеюсь, он сейчас задумается о том, что происходит.

– Этот воспитательный момент может пойти на пользу нападающему?

– Ну раз главный тренер говорит о том, что Матвей должен задуматься о своей работе, о выполнении не только голеодорских функций, передачах и голах, но и о правильной игре на площадке во всех зонах. Это касается и зоны атаки, и средней зоны и линии обороны. Надо все указания выполнять, – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко .