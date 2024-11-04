Джон Торторелла: «Мичков очень хорошо справляется. Он понял несколько моментов, которым мы пытались его научить. В нем есть соревновательный дух»

Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла похвалил Матвея Мичкова.

19-летний россиянин проводит свой дебютный сезон в НХЛ и за 12 матчей набрал 9 (4+5) очков.

«Еще до приезда Мичкова мне говорили, что в нем есть соревновательный дух. Это не удивляет меня.

Я не знал, как он действует без шайбы, но Матвей понял несколько моментов, которым мы пытались его научить в начале сезона.

Мичков проделал хорошую работу. Особенно если учесть, что он молодой парень, только приехавший в НХЛ, и к которому столько внимания. Он очень хорошо справляется», – сказал Джон Торторелла .

Мичков – лучший новичок НХЛ в октябре. У 19-летнего форварда «Филадельфии» 9 очков в 11 матчах

Торторелла о Мичкове в матче с «Сент-Луисом»: «Он совершенно не концентрируется на определенных аспектах игры. У него были некоторые трудности»