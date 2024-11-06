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Деанджело поздравил Трампа с победой на выборах: «Вернем Америке былое величие»

Энтони Деанджело поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США.

Дональд Трамп, согласно прогнозам, побеждает на президентских выборах в США. Республиканский кандидат опережает демократку Камалу Харрис в ключевых штатах. Он уже объявил о своей победе.

«Поздравляю, Дональд Трамп. Вернем Америке былое величие.

Отличная работа, Америка!» – написал американский защитник СКА Энтони Деанджело в сторис.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Энтони Деанджело
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