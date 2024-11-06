Холлоуэя унесли на носилках со скамейки запасных из-за попадания шайбы в шею. Форвард «Сент-Луиса» находится в стабильном состоянии
Дилан Холлоуэй находится в стабильном состоянии после полученной травмы.
Нападающий «Сент-Луиса» получил повреждение в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (3:2).
Причиной травмы стало попадание шайбы в шею хоккеисту «Блюз».
Причем после этого Дилан Холлоуэй доиграл смену и уже возвращению на скамейку запасных форварду потребовалась медицинская помощь. Хоккеиста унесли на носилках со скамейки запасных.
Судьи досрочно завершили первый период за 1:11 до его конца, после чего доиграли это время во втором отрезке.
Сент-Луис сообщил, что Холлоуэй был доставлен в больницу для дальнейшего наблюдения. Он находился в стабильном состоянии.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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