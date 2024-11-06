Холлоуэя унесли на носилках со скамейки запасных из-за попадания шайбы в шею. Форвард «Сент-Луиса» находится в стабильном состоянии

Дилан Холлоуэй находится в стабильном состоянии после полученной травмы.

Нападающий «Сент-Луиса » получил повреждение в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы » (3:2).

Причиной травмы стало попадание шайбы в шею хоккеисту «Блюз».

Причем после этого Дилан Холлоуэй доиграл смену и уже возвращению на скамейку запасных форварду потребовалась медицинская помощь. Хоккеиста унесли на носилках со скамейки запасных.

Судьи досрочно завершили первый период за 1:11 до его конца, после чего доиграли это время во втором отрезке.

Сент-Луис сообщил, что Холлоуэй был доставлен в больницу для дальнейшего наблюдения. Он находился в стабильном состоянии.