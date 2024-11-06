Коваленко набрал 2 очка против «Сиэтла», забив за секунду до конца 3-го периода. У форварда «Колорадо» 6 баллов в 13 матчах
Николай Коваленко забил второй гол в сезоне НХЛ.
«Колорадо» обыграл «Сиэтл» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Российский нападающий забросил шайбу при игре в большинстве за секунду до завершения третьего периода.
В этом матче Николай Коваленко отметился голевой передачей, набрав 2 (1+1) очка в общей сложности при 11:34 на льду (0:34 – в большинстве).
Форвард записал на свой счет 6 (2+4) баллов в 13 матчах чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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