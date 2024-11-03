Галым Мамбеталиев: «Не считаю россиян легионерами. Знаю, как они могут играть. Они стараются, помогают «Барысу», претензий нет»
Галым Мамбеталиев прокомментировал победу в матче против «Нефтехимика» (2:1 Б).
«Вся команда старается. У нас явных лидеров нет. Все друг за друга выходят и воюют на льду. Вот и все.
Я не считаю россиян легионерами. Они так же в нашей команде, как и любой другой хоккеист. Я бы не сказал, что у них недостаточная самоотдача. Просто, думаю, они еще не в форме.
Каждого из них знаю, знаю, как они могут играть. Они стараются, помогают команде, претензий к ним нет. Когда они наберут оптимальную форму, это будут совсем другие хоккеисты», – сказал главный тренер «Барыса» Галым Мамбеталиев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
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