Галым Мамбеталиев: «Не считаю россиян легионерами. Знаю, как они могут играть. Они стараются, помогают «Барысу», претензий нет»

Галым Мамбеталиев прокомментировал победу в матче против «Нефтехимика» (2:1 Б).

«Вся команда старается. У нас явных лидеров нет. Все друг за друга выходят и воюют на льду. Вот и все.

Я не считаю россиян легионерами. Они так же в нашей команде, как и любой другой хоккеист. Я бы не сказал, что у них недостаточная самоотдача. Просто, думаю, они еще не в форме.

Каждого из них знаю, знаю, как они могут играть. Они стараются, помогают команде, претензий к ним нет. Когда они наберут оптимальную форму, это будут совсем другие хоккеисты», – сказал главный тренер «Барыса » Галым Мамбеталиев .