Панин – автор самой возрастной шайбы «Салавата Юлаева» в КХЛ. Он забил «Сибири» в возрасте 38 лет и 347 дней

Григорий Панин – автор самой возрастной шайбы «Салавата Юлаева» в КХЛ.

Защитник команды забил гол в ворота «Сибири » в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Григорий Панин забросил шайбу во втором периоде встречи, бросив от синей линии.

Панин отличился в возрасте 38 лет и 347 дней, став автором самого возрастного гола «Салавата Юлаева » в истории КХЛ .

Предыдущий рекорд принадлежал Вячеславу Козлову – 38 лет и 330 дней.

В этом сезоне Панин набрал 5 (2+3) очков в 20 матчах чемпионата.