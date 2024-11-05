Панин – автор самой возрастной шайбы «Салавата Юлаева» в КХЛ. Он забил «Сибири» в возрасте 38 лет и 347 дней
Григорий Панин – автор самой возрастной шайбы «Салавата Юлаева» в КХЛ.
Защитник команды забил гол в ворота «Сибири» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Григорий Панин забросил шайбу во втором периоде встречи, бросив от синей линии.
Панин отличился в возрасте 38 лет и 347 дней, став автором самого возрастного гола «Салавата Юлаева» в истории КХЛ.
Предыдущий рекорд принадлежал Вячеславу Козлову – 38 лет и 330 дней.
В этом сезоне Панин набрал 5 (2+3) очков в 20 матчах чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт КХЛ
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