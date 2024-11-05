Кузнецов занимает третье место по штрафным минутам в КХЛ. У форварда СКА их 30, у Зыкова – 37

Евгений Кузнецов входит в тройку по штрафным минутам в КХЛ.

Нападающий СКА набрал 30 минут штрафа в 20 матчах Фонбет чемпионата КХЛ и находится на третьем месте по этому показателю в лиге.

Больше штрафных минут набрали только защитник «Автомобилиста» Сергей Зборовский (32) и форвард СКА Валентин Зыков (37).

Евгений Кузнецов набрал 18 (7+11) очков за результативность.

Эмоциональная реакция Кузнецова – опять не согласен с судьями. СКА проиграл из-за его удаления