Кузнецов занимает третье место по штрафным минутам в КХЛ. У форварда СКА их 30, у Зыкова – 37
Евгений Кузнецов входит в тройку по штрафным минутам в КХЛ.
Нападающий СКА набрал 30 минут штрафа в 20 матчах Фонбет чемпионата КХЛ и находится на третьем месте по этому показателю в лиге.
Больше штрафных минут набрали только защитник «Автомобилиста» Сергей Зборовский (32) и форвард СКА Валентин Зыков (37).
Евгений Кузнецов набрал 18 (7+11) очков за результативность.
Эмоциональная реакция Кузнецова – опять не согласен с судьями. СКА проиграл из-за его удаления
Опубликовал: Никита Надёжин
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости