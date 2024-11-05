«Нефтехимик» расторгнет контракт со Шмелевым спустя месяц после перехода форварда («Бизнес Online»)
Сергей Шмелев покинет «Нефтехимик».
Нижнекамский клуб расторгнет соглашения с нападающим спустя месяц после его перехода, сообщает «Бизнес Online».
4 октября «Нефтехимик» и «Адмирал» договорились о сделке, по которой Шмелев перешел в нижнекамский клуб, а в обратном направлении последовал форвард Дмитрий Соколов.
За Нефтехимик Шмелев провел 10 матчей и набрал 1 (1+0) балл за результативность.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Бизнес Online»
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