  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Нефтехимик» расторгнет контракт со Шмелевым спустя месяц после перехода форварда («Бизнес Online»)
1

«Нефтехимик» расторгнет контракт со Шмелевым спустя месяц после перехода форварда («Бизнес Online»)

Сергей Шмелев покинет «Нефтехимик».

Нижнекамский клуб расторгнет соглашения с нападающим спустя месяц после его перехода, сообщает «Бизнес Online».

4 октября «Нефтехимик» и «Адмирал» договорились о сделке, по которой Шмелев перешел в нижнекамский клуб, а в обратном направлении последовал форвард Дмитрий Соколов.

За Нефтехимик Шмелев провел 10 матчей и набрал 1 (1+0) балл за результативность.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Бизнес Online»
logoНефтехимик
возможные переходы
logoКХЛ
logoСергей Шмелев
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Амур» прервал безголевую серию в КХЛ после 358 минут – забили «Авангарду» в третьем периоде
8 минут назад
Потапов о дисциплине Кузнецова: «Думал, что ему позволено чуть больше, но это не так. Судьи не будут терпеть хамского отношения»
244 минуты назад
Кузнецов занимает третье место по штрафным минутам в КХЛ. У форварда СКА их 30, у Зыкова – 37
5сегодня, 10:10
КХЛ. «Авангард» в гостях у «Амура», «Адмирал» против «Металлурга», «Сибирь» примет «Салават», «Барыс» сыграет с «Ак Барсом»
58сегодня, 10:00Live
«Амур» может назначить Алексея Заварухина на пост главного тренера (Алексей Потапов)
6сегодня, 09:39
«Амур» не забивает больше 327 минут – это антирекорд КХЛ. Команда проводит без голов 6-й матч подряд
39сегодня, 09:29
Хоккеисты НХЛ высказали пожелания по новому коллективному соглашению: увеличить доходы, вернуть формат 1-8 в плей-офф, сократить тренировочные сборы
41сегодня, 09:19
Плющев про 3 поражения СКА подряд: «Задета честь команды, два раза проиграли «Куньлуню». Укомплектованы серьезными игроками, тренеры должны проанализировать»
20сегодня, 08:50
Вратарь «Куньлуня» Джереми Смит не перейдет в СКА (Артур Хайруллин)
13сегодня, 08:26
Гендиректор «Лады»: «Ребята будут играть. Ждем денег, будем потом выплачивать. В команде есть напряжение, игроки хотят предметно пообщаться с кем-то из руководства региона»
13сегодня, 07:35
Ко всем новостям
Последние новости
Александр Кожевников: «Не думаю, что Ковальчук нужен Спартаку – не усилит. Надо укреплять оборону, с атакой все хорошо»
124 минуты назад
Алексей Терещенко: «Овечкин выглядит очень хорошо: стремление, борьба, классно! Орлов – тоже большой молодец»
34 минуты назад
«Эдмонтон» обменял Глисона в «Филадельфию» на Аттарда. Защитники играли в АХЛ в этом сезоне
сегодня, 08:40
Прохоркин – первый центр «Авангарда» в матче с «Амуром». Галиев вернулся в состав после травмы, Грант дебютирует за команду
7сегодня, 08:15
Форвард «Динамо» Уил после поражения от «Торпедо»: «Немного даже неприятно, когда наш стадион наполовину заполнен их фанатами»
2сегодня, 07:50
Защитник «Сент-Луиса» Броберг пропустит от 4 до 6 недель из-за травмы ноги. Тренер «Блюз» сказал, что «все могло быть намного хуже»
1сегодня, 07:10
Евгений Свечников о том, что его сравнивают с Малкиным: «Мы игроки разного калибра, здесь даже говорить не о чем. Это уж так, главный тренер называет Джино»
3сегодня, 06:15
Зуб приступил к тренировкам с «Оттавой». Защитник пропустил 8 матчей из-за сотрясения мозга
сегодня, 05:55
Лайне остается кандидатом в сборную Финляндии на Турнир четырех наций, несмотря на травму колена
1сегодня, 05:40
Якубов о Дитце: «Защитник-лидер, ему по силам вести Омск за собой, но пока не получается. В ЦСКА мы ставили к нему быстрых партнеров для баланса пары»
2сегодня, 05:25