«Нефтехимик» расторгнет контракт со Шмелевым спустя месяц после перехода форварда («Бизнес Online»)

Сергей Шмелев покинет «Нефтехимик».

Нижнекамский клуб расторгнет соглашения с нападающим спустя месяц после его перехода, сообщает «Бизнес Online».

4 октября «Нефтехимик» и «Адмирал» договорились о сделке, по которой Шмелев перешел в нижнекамский клуб, а в обратном направлении последовал форвард Дмитрий Соколов.

За Нефтехимик Шмелев провел 10 матчей и набрал 1 (1+0) балл за результативность.