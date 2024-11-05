Прохоркин – первый центр «Авангарда» в матче с «Амуром». Галиев вернулся в состав после травмы, Грант дебютирует за команду

Алекс Грант дебютирует за «Авангард» в матче с «Амуром».

Тренерский штаб Сергея Звягина назвал состав команды на игру Фонбет чемпионата КХЛ .

Центаральным нападающим первого звена заявлен Николай Прохоркин – вместе с ним сыграют Илья Рейнгардт и Рид Буше.

В центре второго звена появится Райан Спунер – с ним сыграют Александр Яремчук и Алексей Макеев.

Станислав Галиев вернулся в состав «Авангарда » после травмы – он не играл с 17 октября.

Также дебютный матч за команду проведет защитник Алекс Грант .