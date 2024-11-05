Прохоркин – первый центр «Авангарда» в матче с «Амуром». Галиев вернулся в состав после травмы, Грант дебютирует за команду
Алекс Грант дебютирует за «Авангард» в матче с «Амуром».
Тренерский штаб Сергея Звягина назвал состав команды на игру Фонбет чемпионата КХЛ.
Центаральным нападающим первого звена заявлен Николай Прохоркин – вместе с ним сыграют Илья Рейнгардт и Рид Буше.
В центре второго звена появится Райан Спунер – с ним сыграют Александр Яремчук и Алексей Макеев.
Станислав Галиев вернулся в состав «Авангарда» после травмы – он не играл с 17 октября.
Также дебютный матч за команду проведет защитник Алекс Грант.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
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