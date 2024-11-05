Якубов о Григоренко: «Один из самых умных и психологически устойчивых игроков в КХЛ. Миша стал одним из лидеров СКА – не удивлен, учитывая его масштаб»

Равиль Якубов считает, что способности Михаила Григоренко недооценены.

30-летний форвард, перешедший в СКА из ЦСКА в межсезонье, набрал 17 (8+9) очков в 24 играх Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Как оцените дебют в СКА опытных форвардов из ЦСКА Григоренко и Плотникова?

– Миша Григоренко – один из самых умных и психологически устойчивых игроков в КХЛ. Может, пресса его где-то даже недооценивает.

В новой команде начинать всегда непросто, тем более что в СКА жесткая конкуренция за места в основном составе и ведущих тройках. Григоренко спокойно прошел этот путь адаптации, поднимался – ступенька за ступенькой. Сегодня он один из лидеров СКА. Этому я, учитывая масштаб игрока, совсем не удивлен.

Большой опыт, видимо, помог и Сергею Плотникову, сегодня у него достойное и качественное игровое время. Здесь, наверное, есть резервы у тезки – воспитанника ЦСКА и другого нашего бывшего форварда Толчинского. Именно в плане психологической устойчивости Сергею нужно добавлять – и выигрывать в конкуренции игровое время. Ведь уровень чисто хоккейного таланта понятен, – сказал бывший тренер ЦСКА.