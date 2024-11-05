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  • Квартальнов об 1:4 от «Витязя»: «Ключевой момент — две минуты «5 на 3» не забили. Наверное, пришло время дать шанс другим ребятам» 
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Квартальнов об 1:4 от «Витязя»: «Ключевой момент — две минуты «5 на 3» не забили. Наверное, пришло время дать шанс другим ребятам» 

Дмитрий Квартальнов оценил поражение от «Витязя» (1:4).

«Наверное, много ничего не скажешь. Ключевой момент — две минуты «5 на 3» не забили. Скорее всего, плохое начало, плохой первый период определил эту игру. Мы не отрабатывали «5 на 3» на утренней раскатке. Отрабатывали «5 на 4».

Почему спецбригада не менялась? Значит, мы верили в этих ребят, которые должны играть и забивать, которые обладают достаточным уровнем мастерства. Мы в этом сезоне уже имели много шансов «5 на 3» и не забили. Наверное, пришло время дать шанс другим ребятам», – сказал тренер «Динамо» Минск.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
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