СКА на 6-м месте в Европе по посещаемости в сентябре и октябре. Лидирует немецкий «Кельн», «Динамо» Минск – 3-е, «Авангард» – 8-й, «Сибирь» – 10-я, «Ак Барс» – 16-й (Metaratings)
Metaratings составил рейтинг, основываясь на протоколах матчей КХЛ и европейских лиг. Всего в топ-30 попали 10 представителей Фонбет Чемпионата КХЛ – это лучший результат среди европейских лиг.
Топ-10 самых посещаемых команд Европы выглядит следующим образом:
1. «Кельн» (Германия) – 17 349 зрителей;
2. «Берн» (Швейцария) – 15 391 зритель;
3. «Динамо» Минск (КХЛ) – 14 251 зритель;
4. «Айсбэрен» (Германия) – 13 790 зрителей;
5. «Спарта» (Чехия) – 12 284 зрителя;
6. СКА (КХЛ) – 12 034 зрителя;
7. «Мангейм» (Германия) – 11 781 зрителей;
8. «Авангард» (КХЛ) – 11 468 зрителей;
9. «Цюрих» (Швейцария) – 10 684 зрителя;
10. «Сибирь» (КХЛ) – 10 350 зрителей;
...16. «Ак Барс» (КХЛ) – 8 332 зрителя;
...19. «Салават Юлаев» (КХЛ) – 7 947 зрителей;
...21. «Трактор» (КХЛ) – 7 473 зрителя;
...22. «Локомотив» (КХЛ) – 7 469 зрителей;
...27. «Амур» (КХЛ) – 6 993 зрителя;
...28. «Динамо» Москва (КХЛ) – 6 885 зрителей.
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