СКА на 6-м месте в Европе по посещаемости в сентябре и октябре. Лидирует немецкий «Кельн», «Динамо» Минск – 3-е, «Авангард» – 8-й, «Сибирь» – 10-я, «Ак Барс» – 16-й (Metaratings)

СКА занял шестое место в Европе по посещаемости матчей в сентябре и октябре.

Metaratings составил рейтинг, основываясь на протоколах матчей КХЛ и европейских лиг. Всего в топ-30 попали 10 представителей Фонбет Чемпионата КХЛ – это лучший результат среди европейских лиг. Топ-10 самых посещаемых команд Европы выглядит следующим образом: 1. «Кельн» (Германия) – 17 349 зрителей; 2. «Берн» (Швейцария) – 15 391 зритель; 3. «Динамо» Минск (КХЛ) – 14 251 зритель; 4. «Айсбэрен» (Германия) – 13 790 зрителей; 5. «Спарта» (Чехия) – 12 284 зрителя; 6. СКА (КХЛ) – 12 034 зрителя; 7. «Мангейм» (Германия) – 11 781 зрителей; 8. «Авангард» (КХЛ) – 11 468 зрителей; 9. «Цюрих» (Швейцария) – 10 684 зрителя; 10. «Сибирь» (КХЛ) – 10 350 зрителей; ...16. «Ак Барс» (КХЛ) – 8 332 зрителя; ...19. «Салават Юлаев» (КХЛ) – 7 947 зрителей; ...21. «Трактор» (КХЛ) – 7 473 зрителя; ...22. «Локомотив» (КХЛ) – 7 469 зрителей; ...27. «Амур» (КХЛ) – 6 993 зрителя; ...28. «Динамо» Москва (КХЛ) – 6 885 зрителей.