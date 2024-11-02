Деанджело о СКА: «Питание и организация здесь как в НХЛ – на высшем уровне. Мне нравится в Санкт-Петербурге, нахожусь в отличных условиях»

Энтони Деанджело сравнил уровень организации в СКА и НХЛ.

Американский хоккеист набрал 19 (3+16) очков при полезности «плюс 18» в 14 матчах регулярного чемпионата. В НХЛ Деанджело провел 371 матча и набрал 210 (48+162) баллов за результативность.

– Как оцените первый месяц в КХЛ и России на льду и за его пределами?

– Все прошло хорошо. Мне нравится в Санкт-Петербурге. Я нахожусь в отличных условиях, в СКА организация на высшем уровне. Еще привыкаю ко всему, но все хорошо.

– Успели посмотреть город?

– Нет. Мы провели девять матчей за 20 дней, постоянно ездили туда-сюда. Поэтому пока особо погулять по Санкт-Петербургу не получилось.

– Уровень организации в СКА близок к уровню НХЛ?

– Да, здесь все очень хорошо – питание и все подобное здесь на высшем уровне, как в НХЛ , – сказал защитник СКА Энтони Деанджело .

Деанджело извинялся перед Ротенбергом после одного из матчей СКА: «Я должен быть одним из лучших в КХЛ, нужно выдавать максимум. Я сыграл не лучшим образом»