Деанджело о СКА: «Питание и организация здесь как в НХЛ – на высшем уровне. Мне нравится в Санкт-Петербурге, нахожусь в отличных условиях»
Американский хоккеист набрал 19 (3+16) очков при полезности «плюс 18» в 14 матчах регулярного чемпионата. В НХЛ Деанджело провел 371 матча и набрал 210 (48+162) баллов за результативность.
– Как оцените первый месяц в КХЛ и России на льду и за его пределами?
– Все прошло хорошо. Мне нравится в Санкт-Петербурге. Я нахожусь в отличных условиях, в СКА организация на высшем уровне. Еще привыкаю ко всему, но все хорошо.
– Успели посмотреть город?
– Нет. Мы провели девять матчей за 20 дней, постоянно ездили туда-сюда. Поэтому пока особо погулять по Санкт-Петербургу не получилось.
– Уровень организации в СКА близок к уровню НХЛ?
– Да, здесь все очень хорошо – питание и все подобное здесь на высшем уровне, как в НХЛ, – сказал защитник СКА Энтони Деанджело.
Деанджело извинялся перед Ротенбергом после одного из матчей СКА: «Я должен быть одним из лучших в КХЛ, нужно выдавать максимум. Я сыграл не лучшим образом»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий