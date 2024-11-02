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Профсоюз игроков НХЛ создаст комитет, который должен помочь хоккеистам больше узнать о заболеваниях мозга. Лига отрицает наличие научных данных об их связи с сотрясениями

Профсоюз НХЛ создаст комитет по информированию игроков о заболеваниях мозга.

Ассоциация игроков НХЛ сформирует консультативный комитет, чтобы помочь хоккеистам больше узнать о хронической травматической энцефалопатии и вреде сотрясений мозга.

Глава NHLPA Марти Уолш заявил, что создание комитета было единогласно одобрено на заседании правления профсоюза этим летом. 

«Долгосрочное здоровье игроков НХЛ имеет для нас первостепенное значение. Мы находимся в процессе формирования комитета, который будет заниматься изучением ХТЭ.

Комитет будет работать под руководством ведущих медицинских экспертов в этой области, чтобы помочь игрокам лучше разобраться со всем этим», – сказал Уолш.

ХТЭ – нейродегенеративное заболевание, вызванное повторяющимися травмами головы. Многим бывшим игрокам НХЛ и НФЛ диагноз был поставлен посмертно.

После смерти бывшего тафгая Криса Саймона в марте этого года вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли заявил, что точные научные данные, связывающие природу возникновения ХТЭ с сотрясениями, все еще отсутствуют.

Ранее в таком же ключе высказывался и комиссионер лиги Гэри Беттмэн. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sportsnet
logoБилл Дэйли
logoКрис Саймон
logoНХЛ
logoАссоциация игроков НХЛ
logoЗдоровье
logoМарти Уолш
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