Салливан о Кросби и Малкине в одном звене: «Они провели две неплохие игры вместе, были динамичные смены в зоне атаки. Посмотрим, что будет дальше»
Майк Салливан доволен своим решением объединить Сидни Кросби и Евгения Малкина.
Форварды выходили на лед в одном звене в двух последних матчах «Пингвинс». Центральным нападающим второго звена стал Ларс Эллер.
«Исходя из того положения, в котором мы оказались, мы решили, что есть смысл попробовать их вместе.
Когда они вместе, то много контролируют шайбу. У них было несколько динамичных смен в зоне атаки, они разыгрывают комбинации. Ракелль (их партнер по тройке – Спортс’‘) сейчас играет очень хорошо и по всей площадке.
Они провели две неплохие игры вместе. Посмотрим, что будет дальше. Мы не зацикливаемся на каком-то одном варианте, но продолжим его рассматривать», – сказал Салливан.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Pittsburgh Hockey Now
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