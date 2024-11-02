Салливан о Кросби и Малкине в одном звене: «Они провели две неплохие игры вместе, были динамичные смены в зоне атаки. Посмотрим, что будет дальше»

Майк Салливан доволен своим решением объединить Сидни Кросби и Евгения Малкина.

Форварды выходили на лед в одном звене в двух последних матчах «Пингвинс». Центральным нападающим второго звена стал Ларс Эллер.

«Исходя из того положения, в котором мы оказались, мы решили, что есть смысл попробовать их вместе.

Когда они вместе, то много контролируют шайбу. У них было несколько динамичных смен в зоне атаки, они разыгрывают комбинации. Ракелль (их партнер по тройке – Спортс’‘) сейчас играет очень хорошо и по всей площадке.

Они провели две неплохие игры вместе. Посмотрим, что будет дальше. Мы не зацикливаемся на каком-то одном варианте, но продолжим его рассматривать», – сказал Салливан .