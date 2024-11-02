«Миннесота» выиграла 6 из 7 последних матчей и идет на 2-м месте на Западе
«Миннесота» выиграла 6 из 7 последних матчей и идет на 2-м месте на Западе.
«Уайлд» были сильнее «Тампы» (5:3) в сегодняшнем матче в регулярном чемпионате НХЛ.
Команда под руководством Джона Хайнса набрала 16 очков в 10 играх и занимает 2-е место в Центральном дивизионе и Западной конференции, уступая лишь «Виннипегу».
В последних 7 играх форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов набирал по 2+ очка. У команды 6 побед на этом отрезке.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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