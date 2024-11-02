Капризов – 7-й действующий игрок НХЛ с 2+ очками в 7 или более играх подряд. Лучший результат у Стэмкоса (9)
Кирилл Капризов – 7-й действующий игрок НХЛ с 2+ очками в 7 играх подряд.
Форвард «Миннесоты» отметился дублем и результативной передачей в матче с «Лайтнинг» (5:3) в регулярном чемпионате НХЛ.
Матч с 2+ очками стал для 27-летнего россиянина седьмым подряд. На этом отрезке он набрал 17 (6+11) баллов.
Он стал седьмым действующим игроком лиги с серией из 7 или более матчей подряд с 2+ очками.
Также в списке – Стивен Стэмкос (9 игр, 2021/22, «Тампа»), Коннор Макдэвид (4 раза, лучший результат – 8 игр, 2018/19, «Эдмонтон»), Никита Кучеров (7 игр, 2018/19, «Тампа»), Остон Мэттьюс (7 игр, 2018/19, «Торонто»), Леон Драйзайтль (7 игр, 2020/21, «Эдмонтон») и Митч Марнер (7 игр, 2021/22, «Торонто»).
Капризов набрал 2+1 с «Тампой» и единолично возглавил гонку бомбардиров НХЛ. У него 21 очко и «+12» в 10 играх
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
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