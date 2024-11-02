Василевский пропустил 3 шайбы после 20 бросков в матче с «Миннесотой». Серия побед из 3 игр прервалась
Андрей Василевский пропустил 3 шайбы после 20 бросков «Миннесоты».
Вратарь «Тампы» отразил 17 из 20 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Уайлд» (3:5). Еще 2 шайбы победители забросили в пустые ворота.
Победная серия россиянина из 3 игр прервалась. В 10 матчах в сезоне у Василевского 6 побед (90,6% сэйвов, коэффициент надежности 2,54).
За карьеру в рамках регулярок – 299 побед в 487 играх. Андрей может достигнуть отметки 300 побед быстрее всех вратарей в истории НХЛ, сейчас это достижение принадлежит Жаку Планту (521 игра).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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