«Сибирь» обменяет Дубакина в один из клубов Запада. У 24-летнего форварда 0+2 в 8 матчах сезона (Иван Богун)
«Сибирь» планирует обменять нападающего Сергея Дубакина.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Иван Богун.
«Из родного Новосибирска доносится информация, что «Сибирь» в скором времени может обменять нападающего Сергея Дубакина.
Знаю, что несколько дней назад Дубакин вполне мог стать частью сделки со «Спартаком» по Роману Рукавишникову. Только в итоге красно-белые предпочли ему защитника Никиту Ефремова.
Однако не так давно у генменеджера новосибирцев Виктора Меркулова имелся вариант с обменом воспитанника в еще один клуб Западной конференции. Не знаю, насколько он актуален сейчас.
Но, похоже, в Новосибирске окончательно устали тормошить парня и пытаться его перезагрузить», – написал Богун.
В 8 матчах регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ 24-летний Дубакин отметился 2 результативными передачами.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Богуна
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