«Сибирь» обменяет Дубакина в один из клубов Запада. У 24-летнего форварда 0+2 в 8 матчах сезона (Иван Богун)

«Сибирь» планирует обменять нападающего Сергея Дубакина.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Иван Богун.

«Из родного Новосибирска доносится информация, что «Сибирь » в скором времени может обменять нападающего Сергея Дубакина .

Знаю, что несколько дней назад Дубакин вполне мог стать частью сделки со «Спартаком » по Роману Рукавишникову . Только в итоге красно-белые предпочли ему защитника Никиту Ефремова.

Однако не так давно у генменеджера новосибирцев Виктора Меркулова имелся вариант с обменом воспитанника в еще один клуб Западной конференции. Не знаю, насколько он актуален сейчас.

Но, похоже, в Новосибирске окончательно устали тормошить парня и пытаться его перезагрузить», – написал Богун.

В 8 матчах регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ 24-летний Дубакин отметился 2 результативными передачами.