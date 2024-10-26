«Спартак» обменял Рукавишникова в «Сибирь» на Ефремова

Роман Рукавишников перешел в «Сибирь» из «Спартака».

Красно-белые обменяли 32-летнего защитника в сибирский клуб.

«Спартак » взамен получил защитника Никиту Ефремова.

Роман Рукавишников не играл за «Спартак» в нынешнем сезоне – его ранее помещали в список отказов.

Никита Ефремов в этом сезоне провел 5 матчей за «Сибирь » в Фонбет чемпионате КХЛ и не сделал результативных действий.