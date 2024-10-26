«Спартак» обменял Рукавишникова в «Сибирь» на Ефремова
Роман Рукавишников перешел в «Сибирь» из «Спартака».
Красно-белые обменяли 32-летнего защитника в сибирский клуб.
«Спартак» взамен получил защитника Никиту Ефремова.
Роман Рукавишников не играл за «Спартак» в нынешнем сезоне – его ранее помещали в список отказов.
Никита Ефремов в этом сезоне провел 5 матчей за «Сибирь» в Фонбет чемпионате КХЛ и не сделал результативных действий.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Спартака»
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