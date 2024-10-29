Рукавишников о Жамнове: «Последний раз поговорили в конце плей-офф, с тех пор больше не общались»
Роман Рукавишников высказался касательно ухода из «Спартака» .
1 августа клуб поместил его в список отказов, 26 октября игрока обменяли в «Сибирь».
Рукавишников сообщил, что не разговаривал с главным тренером «Спартака» Алексеем Жамновым по поводу ситуации с попаданием в список отказов.
– Были ли у вас разговоры с Алексеем Жамновым во время этой ситуации?
– Нет, ни одного личного разговора. Последний раз поговорили в конце плей-офф, с тех пор больше не общались.
– С вами даже не попрощались?
– Нет, – сказал защитник «Сибири» Роман Рукавишников.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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