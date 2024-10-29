Рукавишников о Жамнове: «Последний раз поговорили в конце плей-офф, с тех пор больше не общались»

Роман Рукавишников высказался касательно ухода из «Спартака» .

1 августа клуб поместил его в список отказов, 26 октября игрока обменяли в «Сибирь».

Рукавишников сообщил, что не разговаривал с главным тренером «Спартака » Алексеем Жамновым по поводу ситуации с попаданием в список отказов .

– Были ли у вас разговоры с Алексеем Жамновым во время этой ситуации?

– Нет, ни одного личного разговора. Последний раз поговорили в конце плей-офф, с тех пор больше не общались.

– С вами даже не попрощались?

– Нет, – сказал защитник «Сибири » Роман Рукавишников .