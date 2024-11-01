Кравчук о календаре КХЛ: «Сибирь» выдала серию побед и получила сразу 2 паузы – 8 и 5 дней. Это головная боль для тренеров и игроков. В НХЛ таких перерывов не бывает»
– 82 матча в чемпионате НХЛ обеспечивают очень жесткий соревновательный ритм. Турнир проходит без пауз, дополнительно нагружаются выходные дни – прежде всего суббота, когда болельщикам наиболее удобно приходить на арены и тратить деньги.
С этой стороны в этом сезоне КХЛ календарь немного другой. Есть паузы, есть разрывы между командами по количеству проведенных матчей. Например, к среде у «Трактора» их было 22, а у «Салавата Юлаева» – только 17. Пять матчей к ноябрю – приличный разрыв, который мешает правильно оценивать ход гонки и прячет турнирную интригу.
В НХЛ от таких разрывов стараются уходить. Сейчас все играют равномерно, разве что «Нью-Джерси» ушел по играм в отрыв, но это связано с тем, что «Дьяволы» открывали сезон в Европе.
– Такой дисбаланс был в КХЛ и в прошлые сезоны?
– В том-то и дело, что, например, у ЦСКА в последние два чемпионата было стабильное расписание. Жесткий ритм, как правило, четырехматчевые серии, игры – через день.
А сейчас, смотрю, у ЦСКА восьмидневный перерыв. В прошлые годы для нас двухдневная пауза была редкостью, а тут целые каникулы. С этой точки зрения бросается в глаза «Сибирь». Новосибирск на старте набрал отличный ход, выдал серию побед. А потом получил сразу две паузы – восьмидневную и пятидневную. Для тренеров и игроков это головная боль. Поэтому не удивился, что теперь у «Сибири» пошла обратная серия – уже поражений.
В НХЛ по ходу сезона и тем более на старте таких перерывов в играх не бывает. Они вредны и в коммерческом плане, и в игровом, лишают тонуса. Рваный календарь – головная боль тренера, – сказал двукратный олимпийский чемпион.
Александр Кожевников: «Сибирь» становится заложником календаря. Команда набрала ход – и ее посадили на 8-дневную паузу. Осенью все должны играть регулярно»
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