Александр Кожевников: «Сибирь» становится заложником календаря. Команда набрала ход – и ее посадили на 8-дневную паузу. Осенью все должны играть регулярно»
Александр Кожевников поделился мыслями о календаре «Сибири».
Клуб проиграл 3 последних матча.
«Обидно, что оправдался мой прогноз по «Сибири». Команда набрала ход – и тут ее посадили на восьмидневную паузу. Не припомню такого осенью, когда, наоборот, все должны набирать ритм и играть регулярно.
Как бы тренеры ни старались, после такого отпуска игровой тонус в любом случае теряешь. Особенно в том случае, если у тебя мало мастеров – и ты вытягиваешь результат за счет баланса в командных действиях. Трехматчевая домашняя серия «Сибири» с нулем очков – тому подтверждение.
Мало того, теперь у Новосибирска вновь пауза – в пять дней. И это перед тяжелым матчем в Санкт-Петербурге. «Сибири» не позавидуешь – она становится заложником календаря», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Russia-Hockey.ru
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