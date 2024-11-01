Маршанд вышел на 4-е место в истории «Бостона» по голам (403), обогнав Миддлтона. До Бержерона – 24 шайбы
Брэд Маршанд вышел на 4-е место в истории «Бостона» по голам (403).
Капитан «Брюинс» стал автором одной из двух шайб своей команды в матче против «Каролины» (2:8) в регулярном чемпионате НХЛ.
На счету 36-летнего форварда стало 7 (2+5) очков в 11 играх при полезности «минус 6».
За карьеру в рамках регулярок – 936 (403+533) баллов в 1040 играх.
По числу голов за «Бостон» в регулярках Маршанд вышел на 4-е место, обогнав Рика Миддлтона (402 шайбы в 881 игре).
Выше идут Джонни Бьюсик (545 в 1436), Фил Эспозито (459 в 625) и Патрис Бержерон (427 в 1294).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
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