Козлов о 2:4 с «Адмиралом»: «У «Салавата» было достаточно моментов, чтобы взять очко. Заряженность и самоотдача у нас были не такими, какими должны»
Уфимский клуб проиграл со счетом 2:4 в матчей Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Начало было не таким, как мы планировали. Очень много потерь, была суета возле наших ворот. Пытались выровнять игру, где-то нащупывали ритм.
Забили гол, была возможность вернуться в игру, но соперник наказал нас контратакой. Мы знали, что они проиграли три матча. Заряженность и самоотдача у нас были не такими, какими должны были быть.
– Почему иногда случается плохое начало матча у команды?
– Мы совершали ошибки в своей зоне. Увеличивается объем работы, переходим на три тройки. Если кто-то выпадает, то ритм пропадает. Очень важно, чтобы у нас правильно заканчивались смены.
– У российских нападающих мало заброшенных шайб в этом сезоне. Не ищете кого-то на усиление?
– Никого не ищем, просто надо лезть на пятак и забивать.
– Совсем скоро матч против СКА. Как настраивать команду?
– Ребята должны биться за место в составе, мы играем дома, так что настрой должен быть максимальным.
– Не самая лучшая игра команды, но играли неплохо. Что случилось? Как заставить удачу играть на вашей стороне?
– Когда фарт приходит, надо его держать. Если ты даешь себе слабинку, оно быстро уходит. Но сегодня было достаточно моментов, чтобы взять как минимум одно очко, – сказал Козлов.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий