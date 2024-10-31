Сергей Савельев про Демидова: «Почему «Анахайм» и «Коламбус» не уволили людей, отвечающих за драфт? Связка с Бедардом была бы не хуже, чем Кросби – Малкин»
18-летний нападающий был выбран «Монреалем» на драфте НХЛ-2024 под общим 5-м номером. В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Демидов провел 22 матча за СКА и набрал 19 (6+13) очков.
«Почему скаутские службы «Анахайма» и «Коламбуса» до сих пор не уволили людей, которые отвечали за выбор на драфте? Как можно было пройти мимо такого талантливого игрока? Я не понимаю.
Мы часто критикуем российских функционеров, которые неправильно подбирают команду. А здесь люди, у которых есть скаутская служба, доступ к статистике, видео, просто не увидели, что это был очень талантливый парень.
Представьте связку Демидов – Бедард [в «Чикаго»] – это было бы очень мощно. Была бы не хуже, чем Кросби – Малкин!» – сказал бывший генеральный менеджер немецкого «Крефельда»
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