Вон покинул «Куньлунь». Форвард набрал 131 (51+80) очко в 277 матчах за команду

Тайлер Вон покинул «Куньлунь».

Китайский клуб объявил об уходе 28-летнего нападающего.

Вон выступал за «Куньлунь » с сезона-2019/20. В составе команды он провел 277 матчей, в которых набрал 131 (51+80) очко.

Тайлер принял участие в 5 играх текущего сезона КХЛ и заработал 2 (0+2) балла.