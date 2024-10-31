Вон покинул «Куньлунь». Форвард набрал 131 (51+80) очко в 277 матчах за команду
Тайлер Вон покинул «Куньлунь».
Китайский клуб объявил об уходе 28-летнего нападающего.
Вон выступал за «Куньлунь» с сезона-2019/20. В составе команды он провел 277 матчей, в которых набрал 131 (51+80) очко.
Тайлер принял участие в 5 играх текущего сезона КХЛ и заработал 2 (0+2) балла.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Куньлуня»
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