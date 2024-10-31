Никитин о новом контракте: «Договорились давно, сейчас просто подпись поставили. Это уважение к «Локомотиву», благодарность команде и болельщикам»
Ранее 51-летний специалист заключил с ярославским клубом новое соглашение, срок которого рассчитан до конца сезона-2026/27.
– Стало известно, что остаетесь до 2027 года. Насколько легко было принять решение на такой срок остаться? И насколько, может быть, спокойнее чувствуете себя? То есть появилась возможность больше сконцентрироваться на работе?
– Ну, это мы сейчас просто подпись поставили. В принципе, договорились уже давно. Я уже тренер и подписывающий контракты, и разрывающий контракты – я уже всякое видел. Поэтому я очень философски к этому отношусь.
Я живу сегодняшним днем, стараюсь полностью сосредотачиваться на работе и честно ее делать. Контракт – уважение, с благодарностью к клубу и болельщикам, команде.
Тот коллектив, который меня окружает, очень важен для меня. Поэтому я принял такое решение, – сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин после победы над СКА (3:2).
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