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  • Козырев о 5:2 с минским «Динамо»: «Важнейшая игра в стратегическом плане – за 4 очка. Очень сложный матч, сильный соперник»
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Козырев о 5:2 с минским «Динамо»: «Важнейшая игра в стратегическом плане – за 4 очка. Очень сложный матч, сильный соперник»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев подвел итоги игры с минским «Динамо».

Клуб из Череповца выиграл матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 5:2. 

«Очень сложный матч, сильный соперник. В стратегическом плане это была важнейшая игра. Хорошо, что мы ее выиграли. Если говорить буквально, это была игра за четыре очка.

Много травмированных? Да, это накладывает отпечаток на нашу игру. Хорошо, что у нас есть игроки, которые приходят на замену, выполняют работу», – сказал Козырев.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт КХЛ
logoСеверсталь
logoАндрей Козырев
logoДинамо Минск
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