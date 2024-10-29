«Северсталь» выиграла 5 матчей подряд. Дальше – две игры с «Куньлунем»

«Северсталь» выиграла пятый матч подряд.

Команда Андрея Козырева обыграла минское «Динамо » со счетом 5:2 в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

Это 5-я подряд победа череповецкого клуба. На его счету теперь 26 очков.

Дальше «Северсталь » встретится с «Куньлунем» два раза – 1 и 8 ноября.