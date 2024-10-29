«Северсталь» выиграла 5 матчей подряд. Дальше – две игры с «Куньлунем»
«Северсталь» выиграла пятый матч подряд.
Команда Андрея Козырева обыграла минское «Динамо» со счетом 5:2 в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.
Это 5-я подряд победа череповецкого клуба. На его счету теперь 26 очков.
Дальше «Северсталь» встретится с «Куньлунем» два раза – 1 и 8 ноября.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
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