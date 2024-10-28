Грицюк возглавил гонку лучших бомбардиров КХЛ с 21 баллом в 20 матчах. Форвард СКА забил «Сибири»

Арсений Грицюк возглавил гонку лучших бомбардиров КХЛ.

Нападающий СКА забросил шайбу в ворота «Сибири » (6:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

Форвард отличился голом на 55-й минуте встречи в третьем периоде.

Также в этом матче Арсений Грицюк нанес шесть бросков по воротам и провел на льду 20:54 (2:14 – в большинстве).

Грицюк занял первую строчку в списке лучших бомбардиров КХЛ, набрав 21 (8+13) балл в 20 встречах.

Он опередил Максима Шабанова и Тревора Мерфи, на счету которых по 20 баллов.