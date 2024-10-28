Заварухин про 5:4 с «Трактором»: «Приятно побеждать сильного соперника. Сыграли по счету в 3-м периоде, самоотверженно выстояли – 26 блокированных бросков»

Николай Заварухин прокомментировал победу над «Трактором».

«Автомобилист» выиграл со счетом 5:4 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Интересная игра для зрителей. Обилие голов, много единоборств. Динамичная игра.

Хотели в первом периоде сыграть активно, удалось забить быстрые голы. Потом неправильно сыграли в средней зоне, соперник легко проходил и создал моменты.

Что касается второго периода, то была равная игра. Хотя мы уступили. Нарвались на контратаки, пропустили голы. Обращали внимание на то, что очень часто защитники «Трактора » подключаются.

В третьем периоде сыграли по счету, забили гол, самоотверженно выстояли – 26 блокированных бросков, командная победа.

Приятно побеждать сильного соперника. Надеюсь, зрителям, хоккеистам и тренерам игра понравилась.

– 4:4 после двух периодов. Результативная игра. Настраивали ли ребят, чтобы «подсушить» матч?

– Мы не хотели «сушить» игру.

Это обстоятельства, удаления наши. Ритм игры сбивается. 10 минут сыграли в меньшинстве, в большинстве не было шансов.

Из-за этого ребятам тяжело, когда ты сидишь на лавке, а другие «наедаются».

Много блокировали ребята, спасибо им за это, – сказал главный тренер «Автомобилиста » Николай Заварухин .