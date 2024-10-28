Заварухин про 5:4 с «Трактором»: «Приятно побеждать сильного соперника. Сыграли по счету в 3-м периоде, самоотверженно выстояли – 26 блокированных бросков»
«Автомобилист» выиграл со счетом 5:4 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Интересная игра для зрителей. Обилие голов, много единоборств. Динамичная игра.
Хотели в первом периоде сыграть активно, удалось забить быстрые голы. Потом неправильно сыграли в средней зоне, соперник легко проходил и создал моменты.
Что касается второго периода, то была равная игра. Хотя мы уступили. Нарвались на контратаки, пропустили голы. Обращали внимание на то, что очень часто защитники «Трактора» подключаются.
В третьем периоде сыграли по счету, забили гол, самоотверженно выстояли – 26 блокированных бросков, командная победа.
Приятно побеждать сильного соперника. Надеюсь, зрителям, хоккеистам и тренерам игра понравилась.
– 4:4 после двух периодов. Результативная игра. Настраивали ли ребят, чтобы «подсушить» матч?
– Мы не хотели «сушить» игру.
Это обстоятельства, удаления наши. Ритм игры сбивается. 10 минут сыграли в меньшинстве, в большинстве не было шансов.
Из-за этого ребятам тяжело, когда ты сидишь на лавке, а другие «наедаются».
Много блокировали ребята, спасибо им за это, – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.
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