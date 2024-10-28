«Рейнджерс» вернули Ремпе из «Хартфорда». Форвард сыграл 2 матча в АХЛ и не набрал очков при полезности «минус 3»

Мэтт Ремпе вернулся в «Рейнджерс» из АХЛ.

Клуб из Нью-Йорка вызвал нападающего из «Хартфорд Вулф Пэк ».

За фарм-клуб Мэтт Ремпе сыграл два матча в регулярном чемпионате АХЛ , в котором не отметился очками при двух бросках и полезности «минус 3».

В этом сезоне НХЛ хоккеист провел два матча в регулярном чемпионате и не набрал очков и штрафных минут при игровом времени 05:38.