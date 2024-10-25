«Рейнджерс» отправили Ремпе в АХЛ. Он провел два матча в НХЛ в этом сезоне

Мэтт Ремпе отправлен в АХЛ.

Клуб из Нью-Йорка перевел хоккеиста в «Хартфорд Вулф Пэк » для получения игровой практики.

В нынешнем сезоне Мэтт Ремпе провел два матча в регулярном чемпионате НХЛ и не набрал очков и штрафных минут при игровом времени 05:38.