«Рейнджерс» отправили Ремпе в АХЛ. Он провел два матча в НХЛ в этом сезоне
Мэтт Ремпе отправлен в АХЛ.
Клуб из Нью-Йорка перевел хоккеиста в «Хартфорд Вулф Пэк» для получения игровой практики.
В нынешнем сезоне Мэтт Ремпе провел два матча в регулярном чемпионате НХЛ и не набрал очков и штрафных минут при игровом времени 05:38.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: TSN
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