Маккейб подписал 5-летний контракт с «Торонто» с зарплатой 4,51 млн долларов в год

Джейк Маккейб подписал новый контракт с «Торонто» на 22,55 миллиона долларов.

31-летний защитник продлил соглашение с канадским клубом на пять лет со средней зарплатой 4,51 миллиона долларов в год.

Этот договор начнет действовать со следующего сезона.

Действующее соглашение хоккеиста с зарплатой 4 миллиона долларов в год рассчитано до конца этого сезона.

В нынешнем сезоне Джейк Маккейб набрал 3 (0+3) очка при полезности «плюс 6» в 9 матчах регулярного чемпионата НХЛ при среднем игровом времени 21:09.