Маккейб подписал 5-летний контракт с «Торонто» с зарплатой 4,51 млн долларов в год
Джейк Маккейб подписал новый контракт с «Торонто» на 22,55 миллиона долларов.
31-летний защитник продлил соглашение с канадским клубом на пять лет со средней зарплатой 4,51 миллиона долларов в год.
Этот договор начнет действовать со следующего сезона.
Действующее соглашение хоккеиста с зарплатой 4 миллиона долларов в год рассчитано до конца этого сезона.
В нынешнем сезоне Джейк Маккейб набрал 3 (0+3) очка при полезности «плюс 6» в 9 матчах регулярного чемпионата НХЛ при среднем игровом времени 21:09.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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